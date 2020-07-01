"Укрзализныця" запускает поезда к курортным городам [ Редактировать ]
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на шесть поездов дальнего следования к курортным городам Украины. В частности, восстановят курсирование поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Назначены такие поезда:
- Поезд №375 / 376 Харьков - Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова - с 5 июля, из Херсона - с 6 июля.
- Поезд №86 / 85 Львов - Новоалексеевка отправится из Львова 5 июля, с Новоалексеевки - 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.
- Поезд №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным дням.
- Поезд №110 / 109 Львов - Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона - с 4 июля.
- Поезд №261 / 262 Харьков - Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням.
- Поезд №282 / 281 Хмельницкий - Геническ будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа - через день с 9 июля.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
В "Укрзализныце" напоминают, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Также временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет новые маршруты пригородных электропоездов.
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