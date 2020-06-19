С 23-24 июня 2020 года АО "Укрзализныця" восстанавливает движение еще 50 пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця", продолжая постепенное восстановление курсирования пригородных поездов, назначила рейсы еще 50 пригородных поездов, которые будут курсировать по территории страны", - говорится в сообщении.

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Так, с 23 июня начнется курсирование еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога", а с 24 июня - 23 поезда по филиалу "Южная железная дорога".

Отмечается, что на сегодня по территории Украины курсируют 553 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных поездов 24 июня их количество составит 603 поезда.

Напомним, согласно постановлению Кабмина, возобновление движения пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение о возобновлении работы железной дороги с 1 июня. Поезда в западном направлении запустили 4 июня.