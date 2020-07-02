Власти Амстердама разрешили возобновить работу предприятий в квартале Де Валлен, больше известном как "Квартал красных фонарей". Об этом сообщает The Guardian.

Местные бордели, закрывшиеся из-за карантина в середине марта, должны были возобновить свою работу не ранее сентября. Однако из-за снижения новых случаев заражений коронавирусом COVID-19 и бедственного положения "жриц любви" власти позволили "домам терпимости" по всей стране.

Работники секс-индустрии, которая в Нидерландах легализована с 2000 года, сообщают, что власти рекомендовали им соблюдать меры повышенной санитарной безопасности. В частности дезинфицировать все поверхности, дверные ручки, кнопки и т. д. после каждого клиента.

Носить защитные маски не обязательно, однако сами работники отмечают, что они будут воздерживаться от лицевых контактов с клиентами. И иронично шутят, что сталкиваются с куда более страшными болезнями, чем коронавирус.

В настоящее время в Амстердаме официально зарегистрировано около 7 тысяч профессиональных проституток, которые платят налоги и проходят регулярные медосмотры.

Ранее сообщалось, что Эйфелева башня вновь открыта для туристов.