В Амстердаме хотят отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей", такое заявление сделал заместитель мэра города по вопросам туризма Виктора Эверхардта, пишет NL Times.

Привычное название исчезнет с городских указателей, оно будет заменено на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города".

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Эверхардт объяснил такое решение тем, что термин "Квартал красных фонарей" прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего является неудачным выбором для названия района.

Заместитель мэра отметил, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность.

Напомним, недавно на Амстердам и Люксембург обрушился мощный торнадо.