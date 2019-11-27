В Амстердаме исчезнет "Квартал красных фонарей" [ Редактировать ]
В Амстердаме хотят отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей", такое заявление сделал заместитель мэра города по вопросам туризма Виктора Эверхардта, пишет NL Times.
Привычное название исчезнет с городских указателей, оно будет заменено на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города".
Эверхардт объяснил такое решение тем, что термин "Квартал красных фонарей" прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего является неудачным выбором для названия района.
Заместитель мэра отметил, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность.
Напомним, недавно на Амстердам и Люксембург обрушился мощный торнадо.
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