Туристы и жители Парижа с четверга, 25 июня, снова смогут любоваться видом французской столицы с Эйфелевой башни. Она открывается после трехмесячного закрытия из-за пандемии коронавируса, передает AFP.

До 1 июля посетители самого известного памятника Франции не смогут воспользоваться лифтами. Они отключены, чтобы обеспечить безопасное расстояние между людьми и ограничить риск заражения. Самая верхняя часть достопримечательности пока останется закрытой для публики.

Чтобы посетители не встречались на лестнице, подъем будет осуществляться от восточной колонны, а спуск - с западной. Высота Эйфелевой башни - 300 метров (324 - с антенной), вес - 7 тысяч тонн. Наверх ведут 1665 ступенек.

Напомним, что из-за коронавируса во Франции отменили все культурные мероприятия - Парижской опере, концертном зале "Олимпия", театре "Одеон", Парижской филармонии и Центре Помпиду. Были закрыты Лувр, музей Орсэ и замки Версаля.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о победе над COVID-19.