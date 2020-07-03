Седокову раскритиковали за оголенную грудь (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица и бывшая участница группы "ВиаГра" Анна Седокова попала под критику, поделившись новым снимком на своей странице в Instagram.
Анна позировала в черном топе с очень откровенным вырезом посередине, который значительно обнажал грудь. Рядом в кадре лежал ее возлюбленный Янис Тимма.
"Сегодня будет отличный вечер. В тихом ресторанчике. Только ты и я ...", - написала Анна под фото.
"А можно в нормальной одежде?! Без декольте", - возмутились фанаты.
Напомним, Седокова и Белькевич были женаты с 2004 по 2006 год. В декабре 2004 года у пары родилась дочь Алина. Читайте также, певица Лолита шокировала жутким поступком в сети.
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