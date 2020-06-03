Певица Лолита Милявская представила новую песню "Кислород" очень странным образом. На видео к треку певица снялась полностью лысой, но самое ужасающее в клипе - то, что звезда лежит в контейнере с отрезанными конечностями при этом ее отрезанная голова еще и поет. Жутким клипом Лолита поделилась на своей странице в Instagram.

На видео полностью лысая "отрезанная голова" Лолиты лежит в контейнере с отрезанными конечностями и поет. Подписчики не однозначно восприняли такую выходку звезды, некоторых и вовсе очень напугал такой образ Лолиты, несмотря на то, что сама песня им понравилась.

"Я аж испугалась, когда внезапно увидел, "Песня классная, но смотреть жутко", "Жутковато смотреть...", , - прокомментировали фолловеры ее клип.

Напомним, ранее Светлана Лобода выпустила клип на новую песню "Мой".

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