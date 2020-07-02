Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Беларуси [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране победили коронавирус. Об этом "Бацька" сказал на вручении государственных наград накануне Дня независимости, сообщает его пресс-служба.
Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту.
Александр Лукашенко подчеркнул, что перед лицом эпидемии Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость". Напомним, что в Республике, в отличие от большинства стран Европы, не вводили жестких ограничений из-за коронавируса.
Лукашенко обратил внимание, что этой весной из-за последствий коронавируса далеко не все страны провели полноценную посевную, и теперь очень многим грозит голод.
По оценкам ООН, от 800 млн до 1 млрд населения будут голодать. Вы же сделали все возможное, чтобы в Беларуси, как гласит народная мудрость, был "хлеб і да хлеба".
За последние сутки в Беларуси выявили 306 новых случаев коронавируса, 6 человек умерли. По данным на 1 июля, в стране выявили 62 424 случаев СОVID-19, 47 553 заразившихся выздоровели, 398 умерли.
Ранее сообщалось, что коронавирус убил силача-рекордсмена из Беларуси.
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