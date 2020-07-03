Хоч цей рейс і не справжній, але всі звичні аеропортові процедури дотримані як годиться

Незвичайну розвагу для туристів - вигадали в аеропорту Тайпея.Тим, хто скучив за подорожами пропонують взяти посадковий талон, пройти паспортний контроль, сісти на лайнер і повернутися додому. Про рейс в нікуди - Ольга Жидецька.

Хоч цей рейс і не справжній, але всі звичні аеропортові процедури дотримані як годиться. Насамперед - реєстрація, паспортний та митний контроль. А вже потім пасажири зручно розміщуються в салоні. До участі у псевдо-польоті комфортабельним "Аеробусом A330" допустили 60 людей. Їх обрали жеребкуванням з понад семи тисяч охочих. Щасливці тішаться - бодай якось знову відчули смак міжнародних подорожей, які так раптово обірвала пандемія коронавірусу.

Цай, жителька Тайпея:

Я так давно не була за кордоном. Раніше літала двічі-тричі на рік. А цьогоріч через епідемію, на жаль, це не змогла виїхати жодного разу. Мені дуже пощастило, що жереб випав на мене.

Незвичайну розвагу для пасажирів влаштувала адміністрація аеропорту Тайпея та один з найбільших китайських перевізників. У такий спосіб хотіли засвідчити, як дбають про безпеку людей в умовах епідемії.

Ванг Чін-Чінг, заступник директора аеропорту:

Ми вирішили влаштувати такий захід, бо міжнародних рейсів украй мало. Тож люди, які ніколи не літали за кордон або, навпаки, не уявляють життя без перельотів, змогли побачити, як ми тепер працюємо. Ми скористалися цією нагодою, щоб показати, які новації запровадили.

На облавку пасажирам показали, як дезінфікують салон. А щоб зацікавити юних мандрівників, правила безпеки роз'яснив казковий дракон.

Хсяо Чун-Вей, жителька Тайпея:

Мій малий так хотів прийти подивитися на літак. Тож це справді чудова нагода. Йому все дуже й дуже сподобалося.

Попри те, що Китай відкрив міжнародне авіасполучення, закордонних рейсів залишилося обмаль. У найбільшому летовищі Тайваню пасажиропотік скоротився на дві третини.

Влада КНР закликає своїх громадян утриматися від необов'язкових поїздок за межі країни. І жителі Піднебесної слухняно цієї рекомендації дотримуються. Відпочивають на батьківщині. Через це на місцеві курорти запустили низку додаткових авіарейсів.