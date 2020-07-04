Кабинет министров Украины запланировал на текущий и 2021г., запланировал трижды повышать минимальную зарплату. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, первый этап планируется с 1 сентября – минимальная заработная плата в Украине повысится до 5000 гривен (+277 грн или 5,9%).

Второй этап - с 1 января 2021 года она составит 6000 гривен (+20%).

Третий этап - с 1 июля 2021 года – 6500 (+8,3%).

Шмыгаль отметил, что этот минимум формировался на пяти факторах, проанализировав которые и были установлены определенные сумы минимальной зарплаты в Украине.

Наше видение необходимости повышать минимальную зарплату базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенства)

Шмыгаль заявил, что расчеты показывают – повышение "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, что поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму, не повлияет значительно на инфляцию и на увеличение безработицы.

Стоит отметить, что сейчас в Украине минимальная заработная плата с 1 января 2020 - 4723грн.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируют повысить минимальную заработную плату.

Читайте также, кому ждать повышения пенсии с 1 июня.