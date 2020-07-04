В Украине повысят зарплаты в несколько этапов: Шмыгаль назвал суммы [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины запланировал на текущий и 2021г., запланировал трижды повышать минимальную зарплату. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
По его словам, первый этап планируется с 1 сентября – минимальная заработная плата в Украине повысится до 5000 гривен (+277 грн или 5,9%).
Второй этап - с 1 января 2021 года она составит 6000 гривен (+20%).
Третий этап - с 1 июля 2021 года – 6500 (+8,3%).
Шмыгаль отметил, что этот минимум формировался на пяти факторах, проанализировав которые и были установлены определенные сумы минимальной зарплаты в Украине.
Наше видение необходимости повышать минимальную зарплату базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенства)
Шмыгаль заявил, что расчеты показывают – повышение "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, что поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму, не повлияет значительно на инфляцию и на увеличение безработицы.
Стоит отметить, что сейчас в Украине минимальная заработная плата с 1 января 2020 - 4723грн.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируют повысить минимальную заработную плату.
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