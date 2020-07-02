С осени 2020 года года размер минимальной заработной платы в Украине увеличится до 5 тысяч гривен. По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, в дальнейшем заработная плата будет увеличиваться в 3 этапа. Об этом сообщает портал "Униан".

В Украине долго обещали увеличить размер пенсионных выплат и заработных плат, после чего правительство это осуществляло, но повышение было буквально небольшим. Теперь же стало известно, что с осени украинцы смогут получать зарплату в увеличенном размере.

Так, с 1 сентября 2020 года в Украине возрастет минимальная заработная плата и достигнет уровня в 5 тысяч гривен. Как заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодняшний день в Украине есть экономические расчеты, поэтому можно повысить зарплату. Денис Шмыгаль также подчеркнул, что это хорошо сказывается на сфере экономики в украинском государстве.

Известно, что с начала этого года размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривен. С 1 января следующего года зарплата увеличится до 6 тысяч гривен.

1 июля 2021 года украинцы получат минимальную зарплату в размере 6,5 тысяч гривен.

Глава украинского правительства также подчеркнул, что такая ситуация сможет положительно отразиться на всем государстве, на бизнесе в Украине и на самих гражданах.

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