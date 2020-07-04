В Кабинете министров будет новый вице-премьер по промышленной политике. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Одесской области.

По словам президента, развитие промышленности является приоритетом для власти и для этого в стране есть все необходимые условия.

Вице-премьер по промышленной политике может появиться в составе Кабинета министров уже через неделю.

Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру

По словам Владимира Зеленского, развитие промышленности является приоритетом для власти.

Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной

Также, Зеленский отметил, что в Украине есть полный цикл производства на многих предприятиях. Это позволяет построить промышленно мощную страну.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский поехал с рабочим визитом на Одещину.

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