Новая индексация: кому ждать повышения пенсии с 1 июля [ Редактировать ]
Со среды, 1 июля, в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен, поэтому в некоторых пенсионеров возрастет пенсия.
В частности, повышение коснется тех украинцев, которых обошла майская индексация, и кто получает минимальную пенсию.
"Нас ждет еще два перерасчета пенсий до конца года, один из них связан с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Речь идет о перерасчете минимальных размеров пенсий, надбавок и повышении пенсий, исходя из роста прожиточного минимума. Прожиточный минимум в свою очередь будет меняться еще дважды - 1 июля и 1 декабря. Изменятся также и минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям", - отметил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин.
Минимальную пенсию, которая составляет 1638, гривен, увеличат, и она будет составлять 1712 гривен с 1 июля и 1 769 гривен с 1 декабря.
Социальная пенсия вырастет до 1712 гривен. Ее получат те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.
Минимальная пенсия - 2020 в Украине (по возрасту), ежемесячно:
- с 1 января 2020 - 1638 гpн.
- с 1 июля 2020 - 1712 гpн.
- с 1 декабря 2020 - 1769 грн.
Кроме того, перечислят ежемесячные выплаты для тех, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии: стаж более 35 лет для мужчин, а более 30 лет - для женщин. Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 16,38 гривны, а с 1 июля - 17,12 гривны.
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