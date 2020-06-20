Правоохранители в Киеве проверили, как придерживаются карантина 27 развлекательных заведений ночью в выходные дни. Так как именно на выходных людей в клубах больше всего. Об этом сообщается на Официальном портале Киева.

В результате проверок, по данным правоохранителей - 17 Киевских заведений привлечены к административной ответственности, в отношении еще двух начаты уголовные производства.

Комиссии проверили выполнение противоэпидемических мероприятий на 2365 объектах г. Киева: 1020 – заведения общественного питания, 900 – продовольственные магазины, 445 объектов непродовольственной группы товара вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где происходит прием посетителей. Проведено 920 консультаций субъектов хозяйствования

Больше всего нарушений обнаружили на объектах общественного питания, а именно:

отсутствие средств индивидуальной защиты у работников;

отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты;

не проводится контроль термометрии работников;

недостаточное количество дезинфицирующих средств;

незащищенность продуктов питания;

отсутствие защитных экранов;

обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках.

Напомним, ранее президента Украины оштрафовали за нарушения карантинного режима.

Ранее мы сообщали, что некоторые ночные клубы Киева продолжали работать, нарушая карантинные правила.