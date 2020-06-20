Ночные клубы Киева привлекут к уголовной ответственности [ Редактировать ]
Правоохранители в Киеве проверили, как придерживаются карантина 27 развлекательных заведений ночью в выходные дни. Так как именно на выходных людей в клубах больше всего. Об этом сообщается на Официальном портале Киева.
В результате проверок, по данным правоохранителей - 17 Киевских заведений привлечены к административной ответственности, в отношении еще двух начаты уголовные производства.
Комиссии проверили выполнение противоэпидемических мероприятий на 2365 объектах г. Киева: 1020 – заведения общественного питания, 900 – продовольственные магазины, 445 объектов непродовольственной группы товара вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где происходит прием посетителей. Проведено 920 консультаций субъектов хозяйствования
Больше всего нарушений обнаружили на объектах общественного питания, а именно:
- отсутствие средств индивидуальной защиты у работников;
- отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты;
- не проводится контроль термометрии работников;
- недостаточное количество дезинфицирующих средств;
- незащищенность продуктов питания;
- отсутствие защитных экранов;
- обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках.
Напомним, ранее президента Украины оштрафовали за нарушения карантинного режима.
Ранее мы сообщали, что некоторые ночные клубы Киева продолжали работать, нарушая карантинные правила.
по теме
Нарушение ПДД: когда водителям ждать "письма счастья"
В Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начнут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах
В Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара (видео)
В центре Киеве мужчина выпрыгнул с балкона, но спасатели в квартире нашли убитую двушку
Конфлікт на Русанівських садах: чому місцеві жителі вийшли на масштабний протест?
Сотні жителів району вкотре вийшли на акцію проти свавілля будівельників, адже через рух великогабаритного транспорту - центральна дорога руйнується, а ремонтувати її нікому. На місце подій прибули спецпризначенці - на чий бік вони стали?
"Закон не писан": почему Киевские заведения принимают посетителей во время карантина
Городские власти не разрешали открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения, но некоторые из них работают
В Киеве "шумахер" разогнался до 224 км/ч
Автомобиль Audi черного цвета с государственным номером АА297*** удалось заснять 5 июня на улице Елены Телиги, где он двигался со скоростью 224 км/ч вместо положенных 50 км/ч