Италия готова предоставить Украине помощь для борьбы с паводками, которые затронули западные регионы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Мы готовы предоставить дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах Украины, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить неотложные потребности на местах

Стоит отметить, что Италия, 29 июня, направила в Украину помощь после того, как власти Украины попросили об этом Европейский союз.

В Украину доставили: насосное оборудование для откачки воды в пострадавших от паводков областях, средства индивидуальной защиты, бензопилы, насосное оборудование для откачки воды, электрогенераторы и палатки.

Напомним, ранее в МВД назвали сроки ликвидации последствий паводков на западе Украины.

Как мы ранее сообщали, непогода "накрыла" пять областей Украины.