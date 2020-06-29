Италия поможет Украине побороть паводки - Еврокомиссия [ Редактировать ]
Италия готова предоставить Украине помощь для борьбы с паводками, которые затронули западные регионы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
Мы готовы предоставить дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах Украины, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить неотложные потребности на местах
Стоит отметить, что Италия, 29 июня, направила в Украину помощь после того, как власти Украины попросили об этом Европейский союз.
В Украину доставили: насосное оборудование для откачки воды в пострадавших от паводков областях, средства индивидуальной защиты, бензопилы, насосное оборудование для откачки воды, электрогенераторы и палатки.
Напомним, ранее в МВД назвали сроки ликвидации последствий паводков на западе Украины.
Как мы ранее сообщали, непогода "накрыла" пять областей Украины.
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