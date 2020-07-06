Украина выполнила одно из требований МВФ [ Редактировать ]
В понедельник, 6 июля, стало известно, что Совет по финансовой стабильности на заседании 30 июня утвердил планы государственных банков по снижению доли неработающих кредитов (NPL). Планы рассчитаны на три года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как отметили в пресс-службе, утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.
Совет также рассмотрел риски, которые могут возникнуть из-за признания неконституционным закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (по конституционному представлению Верховного суда).
Совет принял решение о безотлагательном создании рабочей группы, чтобы разработать план действий для минимизации возможных рисков для финансовой стабильности в случае принятия Конституционным судом Украины решения по этому делу.
Ранее Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов кредита.
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