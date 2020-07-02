Отставка главы НБУ: в МВФ сделали заявление [ Редактировать ]
В МВФ прокомментировали отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Так, в Фонде считают, что независимость НБУ находится в центре программы финансирования stand-by.
Там отметили важность того, чтобы преемник Смолия обеспечил независимость банковского регулятора.
В МВФ также подчеркнули, что под руководством Смолия НБУ достиг успехов в обеспечении ценовой стабильности, "что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике".
Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".
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