В МВФ прокомментировали отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Так, в Фонде считают, что независимость НБУ находится в центре программы финансирования stand-by.

Там отметили важность того, чтобы преемник Смолия обеспечил независимость банковского регулятора.

В МВФ также подчеркнули, что под руководством Смолия НБУ достиг успехов в обеспечении ценовой стабильности, "что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике".

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".