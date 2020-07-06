Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco значительно увеличила цены на нефть для Азии, США и Северной Европы.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации, премия к сорту Arab Light составит $1,2 за баррель, к другим сортам нефти - $1 за баррель.

Этот шаг вызван тем, что крупнейший в мире экспортер сырой нефти подталкивает других крупных производителей присоединиться к нему в сокращении поставок для восстановления баланса на рынке.

Отмечается, что Аравия формирует поставки нефти, основываясь на заявки потребителей.

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