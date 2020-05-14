Саудовская Аравия сократила поставки нефти [ Редактировать ]
Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, выполнив таким образом свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.
"Saudi Aramco уведомила трейдеров о сокращении поставок в июне по крайней мере для 12 клиентов из стран Азии. Наиболее серьезные сокращения пришлось, в основном, на покупателей нефти из Китая и Индии, и некоторые из них пытались добиться увеличения поставок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сокращение поставок саудовской нефти в Азию совпало по времени с повышением спроса в регионе на фоне восстановления экономики Китая и роста потребления топлива в Индии.
Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за уменьшения спроса, спровоцированного пандемией коронавируса в мире.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия снизит добычу нефти на миллион баррелей в сутки.
Также мы писали о том, что цены на нефть продолжают падать.
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