Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, выполнив таким образом свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.

"Saudi Aramco уведомила трейдеров о сокращении поставок в июне по крайней мере для 12 клиентов из стран Азии. Наиболее серьезные сокращения пришлось, в основном, на покупателей нефти из Китая и Индии, и некоторые из них пытались добиться увеличения поставок", - говорится в сообщении.

Читайте также Нефть дешевеет из-за возможного начала второй волны коронавируса

Отмечается, что сокращение поставок саудовской нефти в Азию совпало по времени с повышением спроса в регионе на фоне восстановления экономики Китая и роста потребления топлива в Индии.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за уменьшения спроса, спровоцированного пандемией коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия снизит добычу нефти на миллион баррелей в сутки.

Также мы писали о том, что цены на нефть продолжают падать.