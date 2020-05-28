Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили более 400 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ночью, 19 мая, в полицию Черкасской области поступило сообщение, что в селе Шевченково Звенигородского района неизвестные взорвали банкомат и похитили более 400 000 гривен. Взрыв был такой мощности, что часть здания, в котором находился банкомат и сам терминал, была разрушена.

"Во время изучения места преступления под обломками здания эксперты обнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки. Обнаруженные вещественные доказательства частично помогли выйти на след злоумышленников и легли в доказательную базу в уголовном производстве. Также стало понятно, что во время совершения преступления они травмировались, поскольку эксперты обнаружили на месте происшествия следы крови"», - рассказал и.о. начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Иван Горбунов.

Проведя оперативные мероприятия и изучив видео с камер наблюдения, полицейские выяснили, что к совершению преступления причастны двое иностранцев, приехавших в Черкасскую область из другого региона на автомобиле марки "Mercedes" на иностранных номерах. После совершения преступления они покинули территорию области. С помощью коллег из других регионов удалось выяснить, что один из них проживает на территории Житомирской области, другой - на Ивано-Франковщине.

Во время обработки видео с камер наблюдения из Житомирской области, оперативники обнаружили запись, на которой зафиксирован злоумышленник в одежде, которую эксперты обнаружили на месте подрыва банкомата. Выяснилось, что одного из подозреваемых в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией.

27 мая оперативники задержали злоумышленников по месту их проживания. Во время санкционированных обысков полицейские обнаружили деньги, похищенные из банкомата, газовый баллон, инструменты, мобильные телефоны, наркотические средства, а также автомобиль, который они использовали во время совершения правонарушения.

Как и предполагалось, один из задержанных имеет телесные повреждения, полученные во время совершения преступления. Сейчас оперативники проверяют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории Черкасской и других областей Украины.

Задержанным объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 4 с. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы.

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