В понедельник, 6 июля, на проспекте Отрадном в Киеве пьяный мойщик угнал у клиента Mercedes AA1119PP и устроил ДТП.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Отмечается, что мужчина на большой скорости сначала зацепил Skoda, потом влетел в Nissan, после чего его несло в остановку с людьми. К счастью, автомобиль остановил столб.

Очевидцы происшествия задержали мойщика до приезда полиции. Затем приехал хозяин машины.

Ранее сообщалось, что пьяный механик СТО устроил аварию на угнанной машине.

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