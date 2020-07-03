В четверг, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон об уголовной ответственности был принят в 2018 году и должен был начать действовать с 1 января 2020 года, однако его решили отложить до 1 июля.

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Как известно, с 1 июля в Украине ужесточили наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии. Закон № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" дополняет Уголовный кодекс статьей, которая усиливает ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в таком состоянии.

Однако фактически работать новый закон не будет, поскольку Зеленский подписал новый закон, который заменит старый. В нем уголовной ответственности за нетрезвое вождение нет.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине ужесточили наказание для пьяных водителей.