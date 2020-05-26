Пьяный механик СТО устроил аварию на угнанной машине [ Редактировать ]
В с. Петропавловская Борщаговка Киевской области 40-летний работник одного из СТО, получив автомобиль с ключами для ремонтных работ, решил воспользоваться им в своих целях и попал в аварию.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"Мужчина выпил алкогольных напитков и поехал на чужом транспортном средстве по своим делам. По дороге нетрезвый водитель стал причиной аварии", - говорится в сообщении.
Во время оформления ДТП работники полиции установили, что правонарушитель незаконно завладел автомобилем.
Сейчас транспортное средство находится на площадке временного содержания.
За вождение в нетрезвом состоянии, на водителя составили админпротокол по ст. 130 КУоАП, а также по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, автомобильных дорог, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Мужчине объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. Ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Киеве Volkswagen "вылетел" на встречку и спровоцировал жуткое ДТП.
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