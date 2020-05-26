Автомойщик нашел в мусорном ведре чек на сотни долларов [ Редактировать ]
В США работник автомойки Evans Street Car Wash нашел чек на 1,2 тысячи долларов и вернул его владельцу. Об этом сообщает телестанция WITN-TV.
"Автомойщик Антонио Эрнандес был на смене, когда обнаружил в мусорном ведре чек на сотни долларов. Хозяин денег Чарльз Томпсон не догадывался, что налоговая США сделала ему стимулирующую выплату в связи с пандемией COVID-19. Каким-то образом выписанный на его имя чек оказался в мусорном баке на автомойке", - говорится в сообщении.
Эрнандес и его дочь Мишель Альварадо нашли контакты Томпсона и передали ему чек.
"Я и не думал, что получу чек, поскольку в прошлом году я переехал, а в базе данных был мой прежний адрес проживания", - говорит Томпсон. Он признался, что деньги пришлись как нельзя кстати. Он задолжал за съемную квартиру и усердно работал на стройке, чтобы свести концы с концами.
"Эти деньги помогли мне снова встать на ноги, - признался ветеран. - Мне было непросто, как и многим другим ветеранам. Просто мы не любим жаловаться".
Эрнандес и Альварадо отметили, что они были счастливы помочь Томпсону. "Для него было очень важно получить этот чек. Конечно, мы вернули бы ему эти деньги, еще и учитывая сложившуюся ситуацию. Мы рады, что чек теперь у него", - подытожил Альварадо.
Ранее сообщалось, что 38-летний плотник стал мультимиллионером.
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