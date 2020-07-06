Под Кропивницким грузовой состав сошел с рельсов (фото) [ Редактировать ]
Грузовой поезд "Одесской железной дороги" сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области. Авария произошла 6 июля около 8:30, сообщает "Думская".
По предварительным данным, локомотив "самовольно покатился" во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине. Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.
Сошли с рельсов две секции электровоза и шесть вагонов. Никто не пострадал. Авария произошла на боковых путях, поэтому движение других поездов по станции "Чернолесская" не останавливалось. Железнодорожники выясняют причину происшествия.
В аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка".
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