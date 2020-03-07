В Греции с рельсов сошел пассажирский поезд [ Редактировать ]
В субботу, 7 марта, на западе Греции, недалеко от города Патры, с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом сообщает Ekathimerini.
"Поезд двигался из Като-Ахайи и сошел с рельсов прямо перед центральным вокзалом Патры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Работники греческой железной дороги вернули поезд на рельсы.
По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости.
Поезд перевели на Центральный вокзал для проведения необходимого осмотра.
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