В Греции с рельсов сошел пассажирский поезд/ Фото: ekathimerini.com

В субботу, 7 марта, на западе Греции, недалеко от города Патры, с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Поезд двигался из Като-Ахайи и сошел с рельсов прямо перед центральным вокзалом Патры", - говорится в сообщении.

Читайте также В Киеве "Интерсити" разорвал мужчину на части

Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Работники греческой железной дороги вернули поезд на рельсы.

По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости.

Поезд перевели на Центральный вокзал для проведения необходимого осмотра.

Ранее мы писали о том, что в тоннеле произошла крупная авария, есть жертвы. Также читайте о том, что украинцев просят отказаться от поездок в Италию.