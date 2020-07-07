Школьные расходы: сколько денег уходит на подготовку учеников [ Редактировать ]
На обучение одного школьника в Украине тратятся средства в размере от 10 до 80 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По информации, ведомство представило план, в котором описаны все 14, тысячи школ, где учатся 3,9 миллионов учеников и работают 438,5 тысяч учителей.
Отмечается, что за время обучения одного ученика уходит 23,1 тысяча гривен в год. В сельской местности же расходы увеличиваются до 32,4 тысяч гривен.
Известно, что наибольшие средние расходы на ученика в Барышевском районе Киевской области - 81,6 тысяч грн, а самые низкие в Таировской поселковой ОТГ Одесской области - 9,5 тысяч грн.
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