В американском штате Мичиган посетителей библиотек просят не разогревать книги в микроволновках. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что некоторые читатели во время пандемии коронавируса начали возвращать сгоревшие книги.

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Один из таких случаев произошел в Кентской районной библиотеке в Гранд-Рапидс. По словам сотрудников библиотеки, несколько дней назад читатель вернул им книгу, которая, похоже, была сожжена в микроволновке.

По словам регионального менеджера Кентской районной библиотеки Элизабет Гуарино-Козлович, таким образом некоторые читатели пытаются обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Дело в том, что в этой библиотеке, как и во всех остальных в США, на книгах есть металлическая метка автоматической идентификации объектов (RFID), которая загорается в микроволновой печи.

Для тех, кто боится подхватить вирус от книги, взятой в библиотеке, Институт музейного и библиотечного обслуживания (IMLS) провел вебинар с эпидемиологом Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Дэвидом Берендесом. "Вам не нужно беспокоиться и искать способы дезинфекции этих материалов. Вирус, если он присутствует, будет находиться там в очень маленьких количествах и довольно быстро исчезнет", – подчеркнул Берендес.

К тому же, у американских библиотек есть собственный протокол на время пандемии, говорит Козлович. "Мы следуем рекомендациям CDC, чтобы обеспечить надлежащую санитарию совместно используемых библиотечных материалов. Каждая книга помещается на карантин на 72 часа после ее возвращения нам", – добавила она.

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