Британское издательство Nosy Crow выпустило бесплатную электронную книгу для детей "Коронавирус". Об этом сообщает tekstover.in.ua.

Авторы книги - Элизабет Дженнер, Кейт Уилсон и Ния Робертс, научный консультант - профессор Грэм Мэдли (Professor Graham Medley, London School of Hygiene & Tropical Medicine).

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Проиллюстрировал книгу известный художник-иллюстратор Алекс Шеффлер.

"В книге просто объясняется детям, что такое коронавирус, где его можно "подцепить", которую болезни он вызывает, каковы ее симптомы, как уберечься, как чувствуют себя дети постоянно сидят дома, и любмного других важных вещей", - говорится в сообщении.

Книга доступна для всех бесплатно при условии соблюдения авторских прав авторов и иллюстратора.

Ранее сообщалось, что книжный магазин в Берлине организовал доставку литературы велосипедами.