Вице-премьер Резников сказал, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки" [ Редактировать ]
Вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал результаты встречи помощников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине. По его словам, договоренностей достичь не удалось, однако Москва и Киев сблизили позиции. Резников считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в августе 2020 года.
Следующая встреча лидеров четырех стран "нормандского формата" в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж" (парижские договоренности декабря 2019 года - ред.). Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна при условии, что мы действительно движемся навстречу.
Резников назвал "фейком" информацию, что Россия ставила ультиматумы Украине. По словам вице-премьера, "договоренностей не было достигнуто, но есть сближение позиций". На встрече поднимался вопрос о внесении в Конституцию Украины поправки о децентрализации, но официальный Киев считает, что никакого особого статуса Донбасса в Основном законе быть не может.
Ранее сообщалось, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске обсуждались условия проведения выборов на Донбассе.
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