Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров государств нормандского формата состоится в 2020 году. Эта встреча состоится в Берлине.

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, передает Morgen post.

Также Ермак отметил, что диалог Украины с российской стороной продолжается.

"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России", - сказал он.

Ранее Ермак высказался о том, что процесс обмена пленными затормозился.