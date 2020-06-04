Ермак назвал дату "нормандской встречи" [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров государств нормандского формата состоится в 2020 году. Эта встреча состоится в Берлине.
Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, передает Morgen post.
Также Ермак отметил, что диалог Украины с российской стороной продолжается.
"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России", - сказал он.
Ранее Ермак высказался о том, что процесс обмена пленными затормозился.
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