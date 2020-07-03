Переговоры в Берлине: что на повестке дня [ Редактировать ]
В пятницу, 3 июля, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак приехал в Берлин на встречу с политическими советниками "нормандской четверки". Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным издания, предметом встречи станет "широкий круг вопросов по реализации минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта".
Как сообщили в Офисе президента, Берлин сегодня также посетит украинская делегация. В нее войдут Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
В рамках встречи планируется обсуждение прогресс в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в "нормандской формате" в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине.
Как пишет немецкий Der Spiegel, Москва на переговорах в Берлине намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в Конституции страны правового статуса Донбасса и представления к 6 июля списка удерживаемых лиц. Москва также якобы требует от Киева активизации усилий по реализации формулы Штайнмайера.
Ранее сообщалось, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске обсуждались условия проведения выборов на Донбассе.
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