Стоматологи рассказали о новых симптомах коронавируса [ Редактировать ]
Коронавирусная инфекция может проявляться у некоторых пациентов в виде различных поражений ротовой полости. С таким предупреждением выступили медики из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета в научном журнале International Journal of Infectious Diseases.
Признаками COVID-19 могут оказаться язвы, кандидоз полости рта (одна из разновидностей грибковой инфекции - ред.), петехии (точечные кровоизлияния в виде красных бугорков - ред.) и увеличение лимфоузлов.
Кроме того, среди оральных симптомов коронавируса может встречаться расстройство вкуса - больные характеризуют прием пищи как "жевание мыла или ваты".
Возникновение поражения слизистой рта (особенно трещин и заед) обусловлено ослаблением иммунитета организма. Такие последствия свойственны не только коронавирусу, но любым вирусным заболеваниям.
Ранее сообщалось, что COVID-19 может поражать глаза и сказываться на остроте зрения.
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