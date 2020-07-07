На Івано-Франківщині коронавірус почав масово "косити" чиновників

Коронавірус на Прикарпатті не здає позицій. Щодня до пів сотні нових випадків. І вже більше сотні - летальних. Почала хвороба масово "косити" і чиновників. В Коломиї позитивний результат показав ПЛР-тест в міського голови