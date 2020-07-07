Во вторник, 7 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с жуткими лесными пожарами в Луганской области. Так, соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

"К сожалению, с места событий поступают неутешительные новости: погибли 5 человек, 9 человек госпитализированы. Поручил ГСЧС оперативно информировать общественность относительно развития ситуации, а главе ГСЧС лично выехать на место событий. Также поговорил с председателем Луганской ОГА Сергеем Гайдаем по необходимой помощи со стороны правительства", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 7 июля в тушение пожаров привлечено почти 360 спасателей и 85 единиц техники. ГСЧС также привлекает дополнительные подразделения из Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Шмыгаль подчеркнул, что ситуация на контроле правительства и президента.

Напомним, что в апреле сотни спасателей со всей Украины тушили лесные пожары в Житомирской и Киевской областях, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.