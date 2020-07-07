На Луганщине продолжает гореть лес недалеко от Северодонецка. Фотографиями и видео местные жители делятся в социальных сетях.

Известно, что пожар начался 6 июля на участке леса возле озера Медвежье между селами Капитаново и Муратово Новоайдарского района. Как сообщают спасатели, возгорание зафиксировали на 20 гектарах верхового леса, но за сутки площадь возгорания увеличилась в четыре раза.

В зоне возгорания находятся села Вороново, Боровское, Боброво, Осколоновка, садоводство Волчье озеро. Очевидцы сообщают, что смог уже распространяется в близлежащих населенных пунктах под Северодонецком, запах пожара слышно в Старобельске.

Кроме того, из-за пожара возникли проблемы с водоснабжением. Прекращено питания линии электропередач, от которых осуществляется электроснабжение объектов водоснабжения и водоотведения в Рубежном.

"У нас спасать людей надо... Большие очаги Пожаров первый медвежьи озеро лесничество Боровское и Новоохтырка ещё один очаг - район Капитаново Новоайдарское лесничество. Роза населённым пунктам Аскалонивка, Метелкина, Сиротина, Эвакуацию нужно проводить со стороны населенного пункта Смолянинова Новоайдарский район люди на дачах волчья озеро отрезаны от дороги все в дыму ничего не видно..." - рассказывает местная жительница Анна Боровая.

Сейчас пожар гасят 48 человек, с помощью девяти единиц пожарной техники. От Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства - еще 12 пожарных автоцистерн, пять авто, четыре трактора с плугом, один трактор с бочкой и 59 человек.

Напомним, что в апреле сотни спасателей со всей Украины тушили лесные пожары в Житомирской и Киевской областях, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.