На заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская сторона получила от боевиков гарантии режима безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области. Об этом "РБК-Украина" сообщил первый замглавы украинской делегации, вице-премьер-министр Алексей Резников.

На заседании ТКГ украинская делегация обратилась к властям "ЛДНР" с просьбой не трогать авиацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которая тушить пожары в Луганской области вблизи линии разграничения.

Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ - представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласованно участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время.

Эту информацию "Укринформу" подтвердил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение. Вначале боевики сопротивлялись, а затем с помощью ОБСЕ они предоставили подтверждение и режим "тишины" был введен. Поэтому тушение пожара осуществляется в том числе и авиацией.

Спасатели сообщают, что тушение лесного пожара продолжается. Горят хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново, огонь бушует и на территории села Смоляниново. Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га.

Огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в селе Смоляниново, также сгорели 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Подтверждена гибель 5 человек, 9 госпитализированы, в том числе 2 детей.

К тушению пожара привлечены 1 622 человек и 200 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета АН-32П.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский сказал, сколько получат погорельцы в Луганской области.