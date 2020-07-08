Пожежі на Луганщині: бойовики відмовились від перемир'я [ Редактировать ]
Повноцінно гасити пожежу з допомогою авіації заважають окупаційні війська. Українська сторона запросила режим тиші, проте окупанти гарантії жодної не дали.
Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА:
На жаль та сторона, в якої просили просто якісь режим тиші нічого не підтвердила. Летіти сюди на літаку - самогубство, тут війна йде. Тому вирішили не ризикувати людським життям і літаком.
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