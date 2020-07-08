Повноцінно гасити пожежу з допомогою авіації заважають окупаційні війська. Українська сторона запросила режим тиші, проте окупанти гарантії жодної не дали.

Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА:

На жаль та сторона, в якої просили просто якісь режим тиші нічого не підтвердила. Летіти сюди на літаку - самогубство, тут війна йде. Тому вирішили не ризикувати людським життям і літаком.