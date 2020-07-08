Лесные пожары под Северодонецком показали с воздуха (видео) [ Редактировать ]
Масштабные лесные пожары, охватившие Луганскую область, сняли с беспилотника. Видео выложили в сеть бойцы 93-й бригады "Холодный Яр".
Вы сами можете оценить масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса! Сейчас пожар локализован. Техника и личный состав Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС день и ночь боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться.
Инженерные подразделения 93 бригады Холодный Яр применили инженерную машину разграждения (ИМР-2) для того, чтобы создать защитную полосу и "отрезать" часть пылающего леса от населенных пунктов.
Спасатели сообщают, что по состоянию на 14:00 8 июля тушение лесного пожара продолжается. Горят хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново, огонь бушует и на территории села Смоляниново. Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га.
Огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в селе Смоляниново, также сгорели 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Подтверждена гибель 5 человек, 9 госпитализированы, в том числе 2 детей.
К тушению пожара привлечены 1 622 человек и 200 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета АН-32П.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский сказал, сколько получат погорельцы в Луганской области.
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