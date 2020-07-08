Зеленский сообщил, сколько получат погорельцы в Луганской области [ Редактировать ]
Каждая семья, которая потеряла жилье в результате пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на "поддержку". Отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время посещения пострадавшего от огня села Смоляниново Луганской области, передает пресс-служба главы государства.
Во-первых, хочу выразить слова соболезнования семьям, потерявшим из-за пожара своих родных и близких. Сейчас есть данные, что это пять человек. Думаю, до конца дня будем иметь уже стопроцентную информацию. Будем верить и надеяться, что больше жертв не будет.
По словам Владимира Зеленского, около 60 домов сильно повреждены огнем, полностью сгорели 24 дома.
Нужны быстрые решения. Приоритет - люди. Переселением сейчас занимается председатель Луганской ОГА, и сегодня этот вопрос будет решен. Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, потерявшей дом... И проговорим с Кабинетом Министров, у них параллельно идет заседание, мы выделим каждому человеку в отдельности еще по 20 тыс. грн для поддержки.
Глава государства отметил, что Верховная Рада должна принять решение для обеспечения пострадавшего региона необходимым количеством техники. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, для помощи пострадавшим в результате пожара правительство зарезервировало 50 млн грн.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 июля, сильный лесной пожар возник вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области.
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