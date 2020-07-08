С 20 июля Тегеран готов к двусторонним переговорам с Украиной по всем вопросам, связанным с авиакатастрофой украинского лайнера, по ошибке сбитого иранскими военными в январе этого года. Об этом заявило посольство Ирана в Украине.

"Исламская Республика Иран ни утаивает что-то, ни ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной", - подчеркивается в заявлении.

В посольстве утверждают, что официальный Тегеран не оставлял без ответов обращения украинской стороны.

"Полные, исчерпывающие тексты относительно этого были представлены украинской стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа", - отмечается в заявлении.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Ранее сообщалось, что Иран готов выплатить компенсации семьям погибших. Также мы писали о том, что Иран передал "черные ящики" Франции.