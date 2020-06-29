Иранские власти отправили во Францию "черные ящики" сбитого 8 января 2020г, украинского пассажирского лайнера -Boeing 737. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

По словам военного прокурора Тегерана Голама Аббаса Торки, отправленный черный ящик "серьезно поврежден" поэтому для его расшифровки необходимо сложное техническое оборудование. И так как Иранские эксперты не смогли получить необходимое спецоборудование для расшифровки записей из-за действующих американских санкций было принято решение - отправить "черные ящики" во Францию.

Читайте также Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали шесть человек

Напомним, Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

Как мы ранее сообщали, Иран назвал дату начала расшифровки "черных ящиков".

Читайте также, Иран заявил о завершении расследования трагедии.

Напомним, ранее в Иране задержали 6 фигурантов по делу авиакатастрофы МАУ.