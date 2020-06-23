Авиакатастрофа МАУ: Иран готов выплатить компенсации семьям погибших [ Редактировать ]
Правительство Ирана заявило о готовности выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Также Иран в ближайшие дни передаст "черные ящики" самолета во Францию.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Ирана.
Отмечается, что данный вопрос обсудили главами МИД Ирана и Канады Мохаммад Джавад Зариф и Франсуа-Филипп Шампань.
"Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы в порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также к выплате компенсации за украинский лайнер", - говорится в сообщении.
При этом Зариф заявил, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров.
По его словам, в ближайшее время будут отправлены бортовые самописцы самолета МАУ во Францию для анализа. Задержка с отправкой "черных ящиков" связана с пандемией коронавируса и прекращением международных полетов.
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Ранее сообщалось, что Иран назвал условия передачи Украине "черных ящиков".
Также мы писали о том, что МАУ выплатила часть компенсаций семьям жертв.
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