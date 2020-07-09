У Кропивницькому кінологи-правоохоронці вже два роки тренують бельгійських вівчарок. До цього найпоширенішою породою у центрі була німецька, утім тепер бельгійську вважають найуніверсальнішою. Пес цієї породи на ім'я Атер цьогоріч навіть став найкращим в області серед службових собак. Більше подробиць - у наступному матеріалі.

На рахунку Атера більше двадцяти розкритих кримінальних справ - переважно крадіжки. А ще пошук наркотичних речовин та зброї у зоні ООС. До цього п'ятирічний пес мешкав на приватному подвір'ї, колишній власник віддав собаку у кінологічний центр, бо не міг впоратися з його норовливим характером.

Сергій Шудря, молодший інспектор-кінолог:

Ми налажували контакти во врємя ігри, сначала місяця два я з ним вообщє не займався, чисто його вигулював і грався і всьо і він поняв, що я його друг і полюбив мене і готовий зі мною тепер і в огонь і в воду іти.

Сергій Шудря - 29-річний кінолог - працює у парі з Атером.Титри:

Сергій Шудря, молодший інспектор-кінолог:

Кінолог все своє життя скільки він працює із собакою, стіки він для себе відкриває, щось навчається і разом з ним навчається його собака.

Поруч з Атером тренується й дворічний лабрадор Лаккі. Чудовий пошуковець. І улюбленець дітей.

Олександр Ярмоленко, молодший інспектор-кінолог:

Їздили в клуб серце матері, то його там дітки дуже полюбляють, він всіх там облизує, грається зі всіма, пару місяці тому була крадіжка худоби домашньої, то Лаккі знайшов коня.

Німецькі вівчарки, лабрадори, ретрівери та ротвеллери. Усього у кінологічному центрі області два десятки собак. Їх долучають до розшуку людей, а ще вибухівки, зброї та наркотиків. А от бельгійських вівчарок почали тут навчати лиш останні два роки і результатами кінологи задоволені.

Костянтин Дульський, заступник начальника кінологічного центру ГУ Нацполіції України у Кіровоградській області:

Лабрадори вони більше добрі, їх не можна застосовувати на затриманні, вони більше пошук вибухівки, наркотичних речовин, а от бельгійська вівчарка вона як би універсальна, вона іде і на затримання, і на пошук, і на розшук.

Наразі бельгійська вівчарка Атер готується до всеукраїнських змагань.