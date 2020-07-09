Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил ФК "Карпаты" из участия в Украинской премьер-лиге.

По информации, такое решение приняли из-за неявки "Карпат" на матч против "Мариуполя", а также за повторный отказ от игры без уважительной причины в 24 и 29 турах.

Отмечается, что львовскому клубу засчитано техническое поражение в обоих матчах с Мариуполем, тогда как сопернику, соответственно, победу в этих двух матчах.

Ранее мы писали, что руководство УПЛ намерено возобновить проведение турнирных матчей, Также были перенесены выборы президента Премьер-лиги.