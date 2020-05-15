Украинская Премьер-Лига восстановит проведение матчей 30 мая.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо-Киев".

По информации, украинские футбольные клубы будут проводить стыковые матчи при пустых трибунах, а первенство Украины завершиться 19 июля.

"Украинская Премьер-лига приняла решение о возобновлении сезона 2019/2020 30 мая. Это решение должно быть утверждено Исполкомом УАФ при соответствующем разрешении правительства Украины", - отмечается всообщении.

Отмечается, что выборы нового президента УПЛ состояться после завершения сезона.

Ранее мы писали, что игрок белорусского клуба заразился коронавирусом. Весь ФК "Минск" уйдет на карантин.