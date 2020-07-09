Пытался вывезти культурные ценности: на границе Украины поймали нарушителя [ Редактировать ]
На пункте пропуска Дякове пограничники Мукачевского отряда пресекли попытку вывоза из Украины предметов старины и культурных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
37-летний черновчанин собирался вывезти в одну из стран ЕС предметы старины. Иконы и картины пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками обнаружили в "Мерседесе" украинца, который ехал через пункт пропуска Дякове.
Водитель пояснил, что данные предметы не его, перевезти их через границу его попросили малознакомые люди.
Ранее мы писали о том, как археологи раскопали "драгоценности ведьмы".
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