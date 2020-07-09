SpaceX готовится запустить на орбиту интернет-спутники [ Редактировать ]
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX 11 июня запустит новую партию спутников глобального интернет-обеспечения Starlink.
Об этом пишет Spaceflight Now.
По информации, ракета выведет на орбиту аппарат дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky.
Отмечается, что всего она орбиту выведут 12 тысяч спутников, которые создадут глобальную интернет-сеть.
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