Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX 11 июня запустит новую партию спутников глобального интернет-обеспечения Starlink.

Об этом пишет Spaceflight Now.

По информации, ракета выведет на орбиту аппарат дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky.

Отмечается, что всего она орбиту выведут 12 тысяч спутников, которые создадут глобальную интернет-сеть.

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