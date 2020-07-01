Американская компания SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету Falcon 9 с третьим навигационным спутником GPS третьего поколения на борту по заказу Космических сил США.

Ракета стартовала 30 июля в 23:10 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через полтора часа после запуска комический аппарат оказался на заданной орбите.

Deployment of GPS III Space Vehicle 03 confirmed pic.twitter.com/zYOeJj0xFX — SpaceX (@SpaceX) June 30, 2020

Запуск военного спутника GPS III Space Vehicle 03 на орбиту неоднократно откладывался. Его планировали осуществить в апреле 2020 года, однако перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19. Это третий по счету запуск в космос навигационного спутника GPS третьего поколения.

Первый такой аппарат был выведен SpaceX на орбиту в декабре 2018 года по заказу ВВС США. Тогда сообщалось, что космический аппарат в 3 раза точнее и в 8 раз помехоустойчивее по сравнению с прошлыми моделями.

Второй спутник GPS третьего поколения для нужд ВВС США в августе 2019 года вывела на орбиту американская компания United Launch Alliance. В настоящее время в американскую группировку GPS входит 31 спутник.

Ранее сообщалось, что SpaceX начинает строить плавучий космодром.