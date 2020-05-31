Космическое агентство Китая запустило ракету-носитель Чнчжэн-2, которая должна вывести на орбиту аппарат для зондирования Земли Gaofen-9 и спутник Hede-4.

Об этом пишет Синьхуа.

По информации, зонд будет управляться дистанционно и зондировать планету с космоса, а спутник будет вести разведку интернета и проводить навигацию для кораблей и авиасуден.

Отмечается, что ракету такого типа Китай запускает уже 333 раз.

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