Ученые создали гениального робота-химика (видео) [ Редактировать ]
Ученые из Ливерпульского университета создали робота, который может проводить опыты в химической лаборатории и анализировать данные во много раз быстрее человека. Исследование, посвященное этой разработке, опубликовано в журнале Nature.
Благодаря технологиям машинного обучения робот постоянно совершенствуется, проводя различные опыты. Автомат может самостоятельно принимать решения о проведении тех или иных экспериментов и делать выводы на основании их результатов. Робот уже может проводить 98 млн разных опытов.
Как сообщают ученые, робот-химик уже совершил первое открытие - создал полимерный фотокатализатор, который действует в шесть раз быстрее, чем уже существующие.
Ученые настаивают, что это "не еще одна машина в лаборатории", а новый "сверхмощный участник команды", который освобождает время людей, чтобы они "могли мыслить творчески".
Как отмечают разработчики, создание таких роботов позволит ускорить процессы в химической лаборатории во много раз, поскольку машины проводят опыты и делают выводы намного быстрее, чем люди. Кроме того, роботы могут работать с высокотоксичными веществами, опасными для человека.
Робот оснащен конечностью, сходной по функциям с человеческой рукой, поэтому может работать в обычной химической лаборатории. При этом на рабочем месте он находится 21 час 30 минут в сутки - остальное время требуется на его зарядку. Стоимость робота - 100 тыс. фунтов стерлингов ($127 тыс.).
Ранее сообщалось, что в продажу поступили "робопсы" от Boston Dynamics.
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